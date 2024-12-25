НБКИ: более 1,5 млн автокредитов было выдано в РФ за 11 месяцев 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн автокредитов было выдано в России с января по ноябрь 2024 года, это на 67,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года (в январе-ноябре 2023 года — 897,6 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.