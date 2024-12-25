НБКИ: более 1,5 млн автокредитов было выдано в РФ за 11 месяцев 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн автокредитов было выдано в России с января по ноябрь 2024 года, это на 67,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года (в январе-ноябре 2023 года — 897,6 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
При этом, по данным НБКИ, в январе-ноябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 2,15 трлн рублей, что на 62,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-ноябре 2023 года — 1,32 трлн рублей).
Наибольшее количество выданных автокредитов в регионах РФ в январе-ноябре 2024 года было отмечено в Москве (87,5 тыс.), Московской области (83,5 тыс.), Республике Татарстан (72,1 тыс.), Ростовской области (64,8 тыс.) и Краснодарском крае (63,7 тыс.).
Самую серьезную динамику роста количества выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2024 года (среди 30 регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская область (+122,3%), Республика Крым (+121,5%), Самарская область (+106,9%), а также Чувашская Республика (+97,8%) и Нижегородская область (+85,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 49,4% и 40,1% соответственно.
«Такая динамика роста выдачи автокредитов по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом после рекордных выдач марта-сентября текущего года, в октябре-ноябре выдача автокредитов ощутимо упала. Таким образом, после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.