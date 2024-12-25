Мосбиржа возобновит утренние торги на фондовом и срочном рынках с 27 января

«На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе с бумагами из Индекса Мосбиржи, и наиболее ликвидными облигациями федерального займа (ОФЗ). Кроме того, планируется допуск паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе биржевых. Перечень бумаг, доступных на утренних торгах, размещен на сайте биржи и будет расширяться», — сказано в сообщении.