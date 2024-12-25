Мосбиржа возобновит утренние торги на фондовом и срочном рынках с 27 января

Отмечается, что торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке — 15 часов в сутки — с 8:50 до 23:50 мск.
«На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе с бумагами из Индекса Мосбиржи, и наиболее ликвидными облигациями федерального займа (ОФЗ). Кроме того, планируется допуск паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе биржевых. Перечень бумаг, доступных на утренних торгах, размещен на сайте биржи и будет расширяться», — сказано в сообщении.
Кроме того, расчет Индекса Мосбиржи будет осуществляться с 7:00 до 23:50. В течение основной торговой сессии он будет рассчитываться с 9:50 до 18:50 и публиковаться с использованием тикера IMOEX.
В течение всего торгового дня Индекс Мосбиржи будет публиковаться с использованием тикера IMOEX2. Официальным значением закрытия по-прежнему будет являться значение индекса IMOEX на 18:50, заключают в пресс-релизе.
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