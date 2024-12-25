Мир потерял интерес к одному виду драгоценных камней

Ситуация объясняется сразу несколько факторами. Среди них конкуренция со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, последствия пандемии, приведшей к падению числа заключаемых браков, а также снижение спроса в Китае. Как следствие, De Beers не смогла распродать алмазов почти на два миллиарда долларов.