Минпромторг назвал сроки обновления перечня товаров для параллельного импорта

«Перечень параллельного импорта — это динамично развивающийся документ. Мы планируем его очередное обновление в I квартале 2025 года. Изменения будут носить точечный характер. При этом мы однозначно будем продолжать сокращать количество позиций в его рамках — это тенденция», — сказал он.
Министр отметил, что за период действия механизма Минпромторг отмечает снижение объема ввозимой по параллельному импорту продукции с $4 млрд до $3 млрд в месяц. В большей степени это касается сегментов одежды и обуви, а также электроники.
«Таким изменениям, конечно, сопутствует развитие наших производств и вывод на рынок новой отечественной высококачественной продукции. Мы видим появление все большего числа российских продуктов и брендов, которые находят признание у наших граждан. Это, естественно, влияет на уменьшение спроса на импортные товары. Кроме того, меняется структура поставок, больше поставляется альтернативной продукции из дружественных стран», — пояснил он.
Алиханов подчеркнул, что исключение продукции из перечня для параллельного импорта должно происходить взвешенно, без ущерба для отечественных отраслей, чтобы не возникла ситуация с недостатком или отсутствием товаров для потребителей.
«Параллельный импорт — это инструмент, позволяющий преодолеть санкционное давление. Поэтому в случае возврата ушедших производителей на российский рынок или полного замещения иностранной продукции отечественной, либо продукцией из дружественных стран, потребность в этом механизме пропадет сама собой», — заключил он.
О механизме
В сентябре Минпромторг опубликовал очередной приказ об изменениях в перечень товаров для параллельного импорта. В частности, он был дополнен автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai. При этом из перечня убрали несколько брендов продукции легкой промышленности. Позднее статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов сообщал, что Минпромторг готовит новые изменения в перечень товаров для параллельного импорта.
В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.