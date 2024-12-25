Минпромторг назвал сроки обновления перечня товаров для параллельного импорта

«Таким изменениям, конечно, сопутствует развитие наших производств и вывод на рынок новой отечественной высококачественной продукции. Мы видим появление все большего числа российских продуктов и брендов, которые находят признание у наших граждан. Это, естественно, влияет на уменьшение спроса на импортные товары. Кроме того, меняется структура поставок, больше поставляется альтернативной продукции из дружественных стран», — пояснил он.