Kyodo: Япония в 2025 году выделит $2,1 млрд производителям полупроводников

По его данным, министерство экономики, торговли и промышленности заложило эти средства в первоначальном бюджетном запросе, который будет использован при подготовке бюджета на следующий год. Субсидии, как ожидается, будут направлены производителю полупроводников Rapidus.
Ранее правительство Японии составило экономическую программу, которая предполагает выделение 10 трлн иен (около $65 млрд) на поддержку разработчиков искусственного интеллекта и производителей полупроводников до 2030 года. По оценкам властей, это позволит привлечь порядка 50 трлн иен (около $325 млрд) частных и государственных инвестиций.
Обсуждение бюджета на 2025 год начнется в январе следующего года, когда будет созвана очередная сессия парламента.