Каким будет курс рубля 25 декабря 2024: прогноз эксперта

Рубль выглядел уверенно — биржевой юань сегодня продолжал отступать и падал в моменте к 13,55, официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ до 99,87. Локально рубль может опираться на эффект приближения пика фискального периода. Экспортеры продают дополнительные объемы инвалюты, увеличивая тем самым ее предложение. Базово в пользу рубля играют высокие ставки в экономике и меры валютного контроля. А вот традиционное для последних недель года повышение расходов домохозяйств, корпораций и всплеск бюджетных трат ограничивают потенциал укрепления нацвалюты. Цены на нефть остаются в балансе чуть выше $70 за баррель Brent. По нашим ожиданиям, юань в середине недели может двигаться в пределах 13,5−14,2, доллар — 99−102 рублей.