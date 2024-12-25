Каким будет курс рубля 25 декабря 2024: прогноз эксперта

По сообщениям западной прессы, администрация Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России до вступления в должность президента США Дональда Трампа. Цены на нефть между тем стабильны возле $72−73 за баррель Brent.
На западных рынках началось рождественское затишье, завтра площадки в США и Европе буду закрыты. Американский институт нефти (API) раскроет недельные запасы сырой нефти. Росстат в четверг опубликует сведения по потребительской инфляции за неделю и промпроизводству. Henderson проведет День инвестора и представит операционные результаты за ноябрь.
Общий сентимент рынка в целом остается положительным на фоне итогов пятничного заседания ЦБ, но приближение длинных праздников может снижать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 декабря — 2650−2750 п.
Рубль выглядел уверенно — биржевой юань сегодня продолжал отступать и падал в моменте к 13,55, официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ до 99,87. Локально рубль может опираться на эффект приближения пика фискального периода. Экспортеры продают дополнительные объемы инвалюты, увеличивая тем самым ее предложение. Базово в пользу рубля играют высокие ставки в экономике и меры валютного контроля. А вот традиционное для последних недель года повышение расходов домохозяйств, корпораций и всплеск бюджетных трат ограничивают потенциал укрепления нацвалюты. Цены на нефть остаются в балансе чуть выше $70 за баррель Brent. По нашим ожиданиям, юань в середине недели может двигаться в пределах 13,5−14,2, доллар — 99−102 рублей.
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