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Коллекторы: число проданных квартир ипотечных должников упало на 26%

МОСКВА, 25 дек — РИА Недвижимость. Количество проданных на торгах квартир ипотечных должников в России упало в 2024 году относительно 2023-го на 26% — до почти 3,1 тысячи, говорится в сообщении коллекторского агентства «Долговой консультант».

Источник: РИА "Новости"

«В России за 2024 год на торгах в рамках исполнительного производства продано 3079 квартир ипотечных должников. Это минимальное количество за последние годы. Кредиторы сумели себе вернуть 9,37 миллиарда рублей», — отмечается в нем.

Относительно 2022 года показатель снизился на 22%, по сравнению с 2021-м число проданных на торгах квартир упало на 39%.

Как отмечают в агентстве, среди причин снижения показателя — сокращение интереса со стороны инвесторов к продаваемым на торгах квартирам.

«В уходящем году возросло количество несостоявшихся по причине отсутствия заявок торгов. Интересных по ценам объектов, на которых инвесторы могли бы получить быструю прибыль, сейчас практически не осталось. После несостоявшихся торгов объекты недвижимости оформляются в собственность залогового кредитора и поступают в прямую продажу. В условиях низкого спроса кредиторы постепенно накапливают на своих балансах недвижимость, которую не удалось быстро продать», — говорится в сообщении.