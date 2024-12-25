Коллекторы: число проданных квартир ипотечных должников упало на 26%

«В уходящем году возросло количество несостоявшихся по причине отсутствия заявок торгов. Интересных по ценам объектов, на которых инвесторы могли бы получить быструю прибыль, сейчас практически не осталось. После несостоявшихся торгов объекты недвижимости оформляются в собственность залогового кредитора и поступают в прямую продажу. В условиях низкого спроса кредиторы постепенно накапливают на своих балансах недвижимость, которую не удалось быстро продать», — говорится в сообщении.