Индекс потребительских настроений в РФ снизился до минимума за два года

«Индекс потребительских настроений снизился. Его значение опустилось до минимума за два года. Уменьшились и оценки текущего состояния, и ожидания участников опроса», — сказано в публикации.
Отмечается, что доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, осталась почти без изменений, составив 52,8%.
Кроме того, регулятор отметил рост медианной оценки инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте — до 13,9%. Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет почти не изменилась и составила 11,8%, а наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 15,9%.
Также выросли ценовые ожидания предприятий. Согласно результатам опроса ЦБ, в декабре увеличение показателя сопровождалось продолжавшимся ускорением роста издержек и некоторым ростом ожиданий по спросу.
«Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 10,6% в пересчете на год», — сказано в публикации.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».