Индекс потребительских настроений в РФ снизился до минимума за два года

Кроме того, регулятор отметил рост медианной оценки инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте — до 13,9%. Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет почти не изменилась и составила 11,8%, а наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 15,9%.