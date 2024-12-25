Эксперты рассказали, что ждет клиентов банков в 2025 году

В сфере ипотечного кредитования выдачи будут в основном осуществляться через льготные государственные и партнерские программы, поскольку ставки по ним значительно ниже рыночных, сообщает заместитель председателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов. Он прогнозирует, что доля таких программ в ипотечном секторе достигнет 90%, при этом семейная ипотека будет составлять около 75% всех выдач.
Что касается автокредитования, его перспективы в первой половине 2025 года будут определяться решением о возможной отмене ограничения по полной стоимости кредита (ПСК). ПСК отражает итоговый процент по кредиту и включает все издержки заемщика, включая комиссии и страховые расходы, объясняет Павлов.
В области необеспеченного потребительского кредитования ожидается значительное сокращение числа одобряемых кредитных заявок. Это произойдет, поскольку банки хотят сосредоточиться на качестве своих кредитных портфелей, а не на их увеличении, чтобы избежать проблем с выплатами у клиентов, подчеркивает представитель ВТБ. Он также отмечает, что в связи с высокими ставками ранее финансово устойчивые заемщики могут оказаться за пределами безопасного уровня ПДН.
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