Эксперты рассказали, что ждет клиентов банков в 2025 году

В области необеспеченного потребительского кредитования ожидается значительное сокращение числа одобряемых кредитных заявок. Это произойдет, поскольку банки хотят сосредоточиться на качестве своих кредитных портфелей, а не на их увеличении, чтобы избежать проблем с выплатами у клиентов, подчеркивает представитель ВТБ. Он также отмечает, что в связи с высокими ставками ранее финансово устойчивые заемщики могут оказаться за пределами безопасного уровня ПДН.