В России спрогнозировали резкое подорожание аренды квартир весной 2025 года

«Прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2025 год — это 17−20%, что не дает повода для оптимистичных прогнозов. А пока ситуация на ипотечном рынке не стабилизируется, средние цены на аренду в условиях дефицита вариантов будут расти. В начале года на рынке аренды ожидается традиционно послепраздничное затишье, но весной цены наиболее вероятно снова пойдут вверх. Мы ожидаем, что рост ставок аренды будет как минимум не ниже официальной инфляции, но, скорее всего, будет заметно опережать ее в течение всего года. Уже весной мы можем увидеть рост на 10−15%, а в течение года динамика роста может составить, как и в 2024-м, не менее 20−25% год к году», — уточнил Чернокульский.