В России спрогнозировали резкое подорожание аренды квартир весной 2025 года

По мнению эксперта, для большинства желающих приобрести недвижимость, ипотека остается малодоступной и пока ждать изменений в ближайшее время не следует.
«Прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2025 год — это 17−20%, что не дает повода для оптимистичных прогнозов. А пока ситуация на ипотечном рынке не стабилизируется, средние цены на аренду в условиях дефицита вариантов будут расти. В начале года на рынке аренды ожидается традиционно послепраздничное затишье, но весной цены наиболее вероятно снова пойдут вверх. Мы ожидаем, что рост ставок аренды будет как минимум не ниже официальной инфляции, но, скорее всего, будет заметно опережать ее в течение всего года. Уже весной мы можем увидеть рост на 10−15%, а в течение года динамика роста может составить, как и в 2024-м, не менее 20−25% год к году», — уточнил Чернокульский.
По информации «Жилфонда», в конце 2024 года наблюдалось снижение цен на аренду в среднем на 5−6% по сравнению с началом осени. Однако за весь 2024 год стоимость аренды в различных городах России выросла более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Осенью цены на аренду достигли своих исторических максимумов. Например, в Москве средняя стоимость аренды квартиры впервые превысила 140 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге составила около 58 тысяч рублей. В ноябре и декабре началось традиционное сезонное снижение, в результате которого средние цены в разных регионах снизились на 5−6%, а в некоторых — остались без изменений.
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