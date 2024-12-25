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Эксперт перечислил главные киберугрозы 2024-го и дал прогноз на следующий год

Мошенники в уходящем 2024 году использовали все каналы связи с потенциальными жертвами: социальные сети и мессенджеры, электронную почту и мобильную связь. Выбор осуществляется исходя из целевой аудитории: для старшего поколения актуальны телефонные звонки, а представителей поколений Y и Z в этом году чаще всего пытались обманывать через Telegram, рассказал Финансам Mail Никита Козин, консультант по информационной безопасности AKTIV.CONSULTING.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Sherise Van Dyk/CC0

Специалист отметил, что уровень профессионализма злоумышленников растет благодаря развивающимся ИТ-технологиям. «Подмена лица и голоса активно используется, чтобы заставить жертву считать, что в данный момент она общается с кем-то знакомым», — отметил он.

Законодательного регулирования использования ИИ и дипфейков в данный момент нет, как и ответственности за обман людей с их помощью, добавил эксперт.

Былины и легенды

«Легче всего заставить жертву совершить какие-либо действия, притворившись кем-то значимым для нее: близким родственником, рабочим руководителем или представителем какой-либо государственной организации. Второй вариант стал трендом уходящего года — наверное, в каждой третьей крупной российской компании рядовым сотрудникам писал в Telegram фейк их генерального директора с просьбой срочно скинуть в чате какую-либо конфиденциальную документацию или предоставить удаленный доступ к какой-либо корпоративной системе», — рассказал эксперт.

Подделать профиль начальства легко: их фотографии чаще всего выложены в открытом доступе, а функции конфиденциальности Telegram позволяют скрыть номер телефона, оставив для отображения лишь фамилию и имя.

Новые мифы на службе зла

«Социальная инженерия будет актуальна всегда — она является самым действенным инструментом, благодаря которому можно получить от жертвы нужные сведения, доступы и материальные средства», — прогнозирует Никита Козин.

Генеративные ИИ находятся в открытом доступе, их использование не предполагает существенных затрат. Регистрация поддельных профилей в мессенджерах тоже осуществляется мошенниками без особых проблем. «Уже сейчас мы видим попытки введения регуляторных изменений в отношении указанных вопросов, однако это требует времени», — рассказал специалист.

Поэтому, прогнозирует он, указанные инструменты мошенничества вполне могут оставаться такими же актуальными на протяжении всего следующего года.