Эксперт перечислил главные киберугрозы 2024-го и дал прогноз на следующий год

Мошенники в уходящем 2024 году использовали все каналы связи с потенциальными жертвами: социальные сети и мессенджеры, электронную почту и мобильную связь. Выбор осуществляется исходя из целевой аудитории: для старшего поколения актуальны телефонные звонки, а представителей поколений Y и Z в этом году чаще всего пытались обманывать через Telegram, рассказал Финансам Mail Никита Козин, консультант по информационной безопасности AKTIV.CONSULTING.