Экономист предупредил о резком подорожании кофе

По его словам, засуха в Бразилии в августе и сентябре, а также засуха и дожди во Вьетнаме привели к увеличению стоимости сортов арабика и робуста.
«Кофе, конечно, в 2025 году будет в группе товаров с высоким темпом роста цен. Думаю, что в 2025 году цены вырастут еще на 20−30%», — отметил эксперт.
Игорь Балынин также дал совет, как можно сэкономить на кофе. Так, в ценах на этот товар очень большая разница между базовой ценой и ценой по скидке, она может достигать 40%. Скидки, по словам экономиста, точно будут. Он предложил россиянам покупать кофе в пакете, а не в стеклянной банке.
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