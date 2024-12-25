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Экономист предупредил о резком подорожании кофе

Цены на кофе в России в 2025 году вырастут на 20−30%, заявил «Газете.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Annie Spratt/CC0

По его словам, засуха в Бразилии в августе и сентябре, а также засуха и дожди во Вьетнаме привели к увеличению стоимости сортов арабика и робуста.

«Кофе, конечно, в 2025 году будет в группе товаров с высоким темпом роста цен. Думаю, что в 2025 году цены вырастут еще на 20−30%», — отметил эксперт.

Игорь Балынин также дал совет, как можно сэкономить на кофе. Так, в ценах на этот товар очень большая разница между базовой ценой и ценой по скидке, она может достигать 40%. Скидки, по словам экономиста, точно будут. Он предложил россиянам покупать кофе в пакете, а не в стеклянной банке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».