Экономист предупредил о резком подорожании кофе

Игорь Балынин также дал совет, как можно сэкономить на кофе. Так, в ценах на этот товар очень большая разница между базовой ценой и ценой по скидке, она может достигать 40%. Скидки, по словам экономиста, точно будут. Он предложил россиянам покупать кофе в пакете, а не в стеклянной банке.