Экономист назвала последствия введения 13-й зарплаты

«Если у работодателя нет средств на все премии и уплаты государству, то он заложит эти расходы в цену своей продукции. То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию. Это мина замедленного действия», — заключила Светлана Петрова.