Экономист назвала последствия введения 13-й зарплаты

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением закрепить норму об обязательной выплате 13-й зарплаты перед Новым годом. По его мнению, выплата 13-й зарплаты поможет повысить мотивацию сотрудников, что, в свою очередь, увеличит производительность труда при кадровом дефиците.
Как отметила Светлана Петрова, 13-я зарплата не очень полезна для экономики. Работодатели, подчеркнула она, обладают целым набором инструментов для поощрения работников.
«А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше», — сказала экономист.
Кроме того, напомнила эксперт, к заработной плате будут прилагаться дополнительные налоги.
«Если у работодателя нет средств на все премии и уплаты государству, то он заложит эти расходы в цену своей продукции. То есть ценники с дополнительной зарплатой только вырастут, что еще больше разгонит инфляцию. Это мина замедленного действия», — заключила Светлана Петрова.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что идея закрепить норму об обязательной выплате 13-й зарплаты может привести к краху экономики.
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