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Более 1,2 трлн рублей предусмотрено на субсидирование ипотеки в 2025 году

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ресурсы на субсидирование ипотечных программ в России в 2025 году предусмотрены в бюджете, их объем составит более 1,2 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: Freepik

«На следующий год в полном объеме предусмотрены ресурсы. Если в этом году по всем ипотекам более 1 триллиона рублей — 1,1 триллиона рублей — мы предусмотрели на финансирование льготных ипотек, а изначально в бюджете заложено было примерно в два раза меньше. А в следующем году цифра, заложенная в бюджете на субсидирование ипотечных программ, — 1,2 триллиона с лишним даже. Поэтому деньги есть», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр также сообщил, что объем кредитов по семейной ипотеке в следующем году предполагается в размере 2,2 триллиона рублей, это примерно тот же уровень, что и в текущем году.

«Мы устанавливаем лимиты на объем кредитов по тем или иным ипотекам. Предположим, по семейной ипотеке в этом и в следующем году, у нас объем кредитов предполагался исходя из расчета 2,2 триллиона рублей кредитов по семейной ипотеке, которые должны быть просубсидированы. Примерно такой же объем, кстати, и на следующий год — тоже около 2,2. Поэтому на эти объемы мы закладываем соответствующие ресурсы для субсидирования», — сказал Силуанов.

«Но мы предполагаем те процентные ставки, которые будут складываться. Если они будут уточняться в ту или иную сторону, значит будем соответственно корректировать свои решения», — добавил министр.