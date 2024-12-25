Более 1,2 трлн рублей предусмотрено на субсидирование ипотеки в 2025 году

«Мы устанавливаем лимиты на объем кредитов по тем или иным ипотекам. Предположим, по семейной ипотеке в этом и в следующем году, у нас объем кредитов предполагался исходя из расчета 2,2 триллиона рублей кредитов по семейной ипотеке, которые должны быть просубсидированы. Примерно такой же объем, кстати, и на следующий год — тоже около 2,2. Поэтому на эти объемы мы закладываем соответствующие ресурсы для субсидирования», — сказал Силуанов.