Биткоин восстановился в цене в канун католического Рождества

Отмечается, что на 14:13 мск стоимость биткоина составляла 98,731 тысячи долларов.
При этом, цена на недоступной в США бирже Binance незначительно опережала курсы на американских криптоплощадках. Более того, по результатам 24 декабря американские биржевые биткоин-фонды (ETF) столкнулись со значительным оттоком капитала в размере 340 млн долларов.
В ночь с 24 на 25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество.
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