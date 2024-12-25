Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биткоин восстановился в цене в канун католического Рождества

Курс первой криптовалюты восстановился после снижения в начале недели 24 декабря. Ее цена с 16:30 до 21:30 по московскому времени выросла с 94 тысяч долларов до 99 тысяч, следует из данных Binance.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Отмечается, что на 14:13 мск стоимость биткоина составляла 98,731 тысячи долларов.

При этом, цена на недоступной в США бирже Binance незначительно опережала курсы на американских криптоплощадках. Более того, по результатам 24 декабря американские биржевые биткоин-фонды (ETF) столкнулись со значительным оттоком капитала в размере 340 млн долларов.

В ночь с 24 на 25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».