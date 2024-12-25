Аналитики рассказали, когда в России начнет снижаться инфляция

Согласно прогнозу главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, первое заметное снижение инфляции ожидается лишь в третьем квартале 2025 года. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв поддерживает мнение о том, что в первом полугодии следующего года инфляционный фон останется высоким, в то время как темпы экономического роста замедлятся. По его мнению, показатель начнет снижаться во второй половине 2025 года.