Аналитики рассказали, когда в России начнет снижаться инфляция

Согласно данным Росстата и Минэкономразвития, инфляция в России ускорилась до 9,52% в годовом выражении по состоянию на 16 декабря, достигнув самого высокого уровня за год за исключением июльских и августовских показателей, когда инфляция составляла 9,13% и 9,04% соответственно. По оценкам аналитиков, опрошенных газетой «Ведомости», в декабре инфляция может достичь отметки в 10%.
Согласно прогнозу главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, первое заметное снижение инфляции ожидается лишь в третьем квартале 2025 года. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв поддерживает мнение о том, что в первом полугодии следующего года инфляционный фон останется высоким, в то время как темпы экономического роста замедлятся. По его мнению, показатель начнет снижаться во второй половине 2025 года.
В свою очередь, главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец прогнозирует, что снижение инфляции может начаться уже в первом квартале 2025 года. К концу следующего года эксперты ожидают, что рост потребительских цен замедлится до уровня 5−6%.
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