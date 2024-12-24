Железнодорожные разборки. Ремонт вагонов обойдется дороже утилизации

Часть типовых вагонов в связи с удорожанием ремонтов уйдет в утиль, ожидает Михаил Бурмистров. По его словам, ремонтировать полувагоны, универсальные и лесовозные платформы, крытые вагоны, которые в ближайшие два-три года пойдут под списание, в текущих условиях становится нецелесообразно. Эксперт отмечает, что доходность операторов в ноябре-декабре упала с учетом ограничений ОАО РЖД по подаче порожних вагонов, а расходы выросли из-за повышения лизинговых платежей. Но с инновационным парком ситуация отличается. Ремонт таких вагонов всегда стоил дорого, доходность и арендные ставки по инновационному парку практически не снижаются, а по специализированному парку — растут, продолжает Бурмистров. Как говорит в интервью «Ъ» глава «ТрансЛеса» Руслан Пряников, цена ремонта инновационного вагона уже достигла 2 млн руб. Заводская цена нового вагона — свыше 7 млн руб. (см. «Ъ» от 23 декабря).