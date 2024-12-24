В России предложили ужесточить правила возврата товаров, купленных к Новому году

Согласно данным Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), тысячи случаев возврата определенных видов товаров регистрируются именно в период праздников. Клиенты маркетплейсов часто выкупают нарядную одежду, детские карнавальные костюмы, новогодний декор, игрушки и другие категории праздничных товаров, используют их в течение разрешенного 14-дневного срока, а затем возвращают.
Специалисты отмечают, что такая практика наносит существенный ущерб продавцам. Она не только вызывает финансовые потери, но и значительно увеличивает нагрузку на логистические и сервисные центры.
«В связи с этим ФОСТ просит Вас рассмотреть возможность ужесточения — особенно в предновогодний период — условий возврата товаров, которые покупаются исключительно для праздников, а затем возвращаются», — говорится в обращении.
Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило создать профильную рабочую группу при Роспотребнадзоре, которая займется разработкой конкретных рекомендаций и выработкой законодательных решений для устранения проблемы возврата праздничных товаров.
Эксперты уверены, что такая инициатива значительно сократит финансовые потери партнеров маркетплейсов, особенно среди малого и среднего бизнеса. Кроме того, это поможет адаптировать российское законодательство к текущим реалиям цифровой торговли и повысит культуру потребления среди россиян.
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