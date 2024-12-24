В России предложили ужесточить правила возврата товаров, купленных к Новому году

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой пересмотреть и ужесточить условия возврата товаров, которые приобретаются специально для праздников и затем возвращаются в магазины. Об этом говорится в письме, адресованном главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Копия есть в распоряжении RT.