Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ужесточить правила возврата товаров, купленных к Новому году

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой пересмотреть и ужесточить условия возврата товаров, которые приобретаются специально для праздников и затем возвращаются в магазины. Об этом говорится в письме, адресованном главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Копия есть в распоряжении RT.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно данным Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), тысячи случаев возврата определенных видов товаров регистрируются именно в период праздников. Клиенты маркетплейсов часто выкупают нарядную одежду, детские карнавальные костюмы, новогодний декор, игрушки и другие категории праздничных товаров, используют их в течение разрешенного 14-дневного срока, а затем возвращают.

Специалисты отмечают, что такая практика наносит существенный ущерб продавцам. Она не только вызывает финансовые потери, но и значительно увеличивает нагрузку на логистические и сервисные центры.

«В связи с этим ФОСТ просит Вас рассмотреть возможность ужесточения — особенно в предновогодний период — условий возврата товаров, которые покупаются исключительно для праздников, а затем возвращаются», — говорится в обращении.

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило создать профильную рабочую группу при Роспотребнадзоре, которая займется разработкой конкретных рекомендаций и выработкой законодательных решений для устранения проблемы возврата праздничных товаров.

Эксперты уверены, что такая инициатива значительно сократит финансовые потери партнеров маркетплейсов, особенно среди малого и среднего бизнеса. Кроме того, это поможет адаптировать российское законодательство к текущим реалиям цифровой торговли и повысит культуру потребления среди россиян.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».