В ЦБ заявили, что инфляция в РФ на конец 2024 года составит 9,6−9,8%

«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6−9,8% по году», — уточнил он.
По его словам, дезинфляционные тренды в течение первого полугодия 2025 года будут нарастать по мере эффектов от ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения кредитования. Ганган спрогнозировал, что годовая инфляция будет на пике в апреле, после чего начнет активное снижение.
«Никакого отказа от бескомпромиссной борьбы с инфляцией не произошло. Инфляция у цели — это наш главный приоритет, мы от него не отказывались и не откажемся», — подчеркнул глава департамента ДКП.
По его словам, решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% «влияет на экономические процессы, в том числе инфляцию, с лагами… важно понимать, как уже принятые решения отразятся на будущей динамике цен».
Ганган отметил, что регулятор видит «факторы, в том числе автономные от ДКП, которые могут существенно замедлить те инфляционные тенденции, которые есть сейчас». Он уточнил, что решение совета директоров по ставке не является завершением цикла ужесточения политики регулятора, а лишь ставит процесс на паузу.
«Мы готовы на более высокие ставки, если в ближайшие месяцы тенденции в охлаждении кредитования окажутся неустойчивыми, т.е. развернутся вверх, а инфляция продолжит ускоряться», — подытожил Ганган.
По данным Центрального банка, уровень инфляции к 16 декабря достиг 9,5%. Это значение превышает ранее озвученный прогноз регулятора, который в октябре ожидал, что инфляция по итогам года составит 8−8,5%.
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