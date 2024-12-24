В ЦБ объяснили, почему не отказываются от бумажных рублей

По его словам, частота использования бумажных рублей снизилась. При этом в обращении на данный момент свыше 18 трлн рублей наличными.
«Определенная часть населения все равно предпочитает наличные, и это нормально. А наша задача — обеспечить людям возможность выбора, в какой ситуации и какой инструмент им использовать», — отметил Сергей Белов.
По данным последнего опроса регулятора, уточнил он, только 6% населения ухитряются полностью обходиться без наличных. Россияне используют две трети всех бумажных денег в стране, остальные находятся в кассах банков и предприятий.
«Я сам всегда стараюсь, чтобы в кошельке лежала небольшая сумма. Недавно в одном торговом центре на парковке был какой-то технический сбой, и принимали только наличные. Купюры пригодились», — рассказал зампред ЦБ.
Сергей Белов подчеркнул, что Россия не планирует отказываться от бумажных денег.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».