В Банке России оценили количество фальшивых купюр в обращении

«Буквально 10 лет назад это [наличие в обращении фальшивых банкнот] была проблема номер один, а сейчас идет существенное снижение. В 2022 году было найдено четыре поддельные банкноты на один миллион банкнот, находящихся в обращении, а в 2023 году — всего две на миллион», — уточнил Белов.
Тем не менее, как отметил специалист, уменьшение количества поддельных банкнот в обращении вовсе не свидетельствует о прекращении деятельности фальшивомонетчиков — они продолжают развивать новые технологии.
«Поэтому мы должны совершенствовать защитные признаки. Это происходит во всем мире», — заключил зампред ЦБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».