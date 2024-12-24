В Банке России оценили количество фальшивых купюр в обращении

«Буквально 10 лет назад это [наличие в обращении фальшивых банкнот] была проблема номер один, а сейчас идет существенное снижение. В 2022 году было найдено четыре поддельные банкноты на один миллион банкнот, находящихся в обращении, а в 2023 году — всего две на миллион», — уточнил Белов.