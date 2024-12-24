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В Банке России оценили количество фальшивых купюр в обращении

Число фальшивых банкнот в обращении неуклонно снижается последние 10 лет, рассказал в интервью KP.RU заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Буквально 10 лет назад это [наличие в обращении фальшивых банкнот] была проблема номер один, а сейчас идет существенное снижение. В 2022 году было найдено четыре поддельные банкноты на один миллион банкнот, находящихся в обращении, а в 2023 году — всего две на миллион», — уточнил Белов.

Тем не менее, как отметил специалист, уменьшение количества поддельных банкнот в обращении вовсе не свидетельствует о прекращении деятельности фальшивомонетчиков — они продолжают развивать новые технологии.

«Поэтому мы должны совершенствовать защитные признаки. Это происходит во всем мире», — заключил зампред ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».