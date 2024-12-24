Упал один из важнейших экспортных показателей России

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года суммарные объемы поставок российской пшеницы в Африку выросли примерно на 35 процентов. Всего было отправлено больше 21 миллиона тонн пшеницы. Экспорт в Марокко вырос в шесть раз, в Нигерию — в 3,7 раза, в Кению — в 1,4 раза.