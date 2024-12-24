Темпы роста немного замедлились

Основной акционер «Южуралзолото» (UGLD 0,8067 ₽, +9,41%), Константин Струков, продал 22% акций в капитале золотодобывающей компании. Покупателем выступила управляющая компания «ААА Управление Капиталом». Вырученные от продажи средства будут направлены на погашение долговых обязательств на сумму 22,9 млрд рублей. Поручителем по этим обязательствам выступал сам золотодобытчик, что ранее вызывало опасения инвесторов. После сделки господин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом в 67,85%, а количество акций компании в свободном обращении не изменилось и составляет 10,15%. Акции ЮГК на фоне новости выросли на 9% на фоне устранения риска для миноритариев. Проблемный долг был связан с угольной компанией Мэлтэк, находящейся в сложной финансовой ситуации, но теперь этот риск нивелирован.