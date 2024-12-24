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Создатель Индекса Мишек заявил о подорожании одного товара

За неделю с 14 по 21 декабря сырный продукт «Фетакса» подорожал на 27,4%, соответственно, Индекс Мишек вырос на 2,6%. Об этом заявил «Газете.Ru» Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии и создатель Индекса Мишек.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в корзину индекса входят мармеладные мишки Fruit-Tella, «Мишки косолапые», апельсиновый сок J-7, белый хлеб, морковь, бананы, сельдь «Матиас», куриная тушка, чай «Акбар», молоко «Домик в деревне», подсолнечное масло «Олейна», сливочное масло «Простоквашино», плавленый сыр «Фетакса».

«Выросли цены на плавленый сырный продукт “Фетакса” (+27,4%), сельдь “Матиас” (+11,1%), масло сливочное “Домик в деревне” (+ 9,5%), самый дешевый белый хлеб (+5%) и молоко “Домик в деревне” 3,2% жирности (+4,3%)», — отметил Абрамов.

По его словам, подешевела только морковь, на 20,7%.

В ноябре 2024 года Индекс Мишек вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».