Создатель Индекса Мишек заявил о подорожании одного товара

За неделю с 14 по 21 декабря сырный продукт «Фетакса» подорожал на 27,4%, соответственно, Индекс Мишек вырос на 2,6%. Об этом заявил «Газете.Ru» Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии и создатель Индекса Мишек.