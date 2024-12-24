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Самое популярное в мире растительное масло подешевело

Цены на пальмовое масло упали из-за опасений по поводу слабого экспорта из Малайзии и жесткой конкуренции со стороны производителей соевого масла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Photo MONUSCO/Abel Kavanagh/CC BY-SA 2.0

Объемы поставок из Малайзии за первые 20 дней декабря снизились на 8,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Крупнейший покупатель этого продукта — Индия — сократила закупки почти на 22 процента. Как заявил аналитик Fastmarkets Palm Oil Analytics в Сингапуре Сатья Варка, слабый экспорт из Малайзии и снижение конкурентоспособности пальм подрывают настроения на рынке. Некоторые трейдеры фиксируют прибыль и выравнивают позиции перед праздниками.

В начале ноября мировые цены на пальмовое масло, напротив, шли вверх из-за высокого спроса. Одной из причин этого стала увеличивающаяся привлекательность данного продукта в качестве сырья для биотоплива. В России нехватка пальмового масла обернулась подорожанием подсолнечного.