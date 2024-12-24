Самое популярное в мире растительное масло подешевело

Объемы поставок из Малайзии за первые 20 дней декабря снизились на 8,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Крупнейший покупатель этого продукта — Индия — сократила закупки почти на 22 процента. Как заявил аналитик Fastmarkets Palm Oil Analytics в Сингапуре Сатья Варка, слабый экспорт из Малайзии и снижение конкурентоспособности пальм подрывают настроения на рынке. Некоторые трейдеры фиксируют прибыль и выравнивают позиции перед праздниками.