Россияне назвали самый популярный срок вклада в 2024 году

В этом году вклады сделали 85% респондентов, добавляется в исследовании. 33% выбирали вклады на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, 24,5% — от 100 до 300 тысяч рублей, 21% — более 1 миллиона рублей, 21% — менее 100 тысяч рублей.