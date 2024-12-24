Россияне назвали самый популярный срок вклада в 2024 году

Отмечается, что доля таких вкладов составила 58% от общего числа депозитов. 22% опрошенных выбирали вклады от 12 месяцев, 20% — 3−6 месяцев.
В этом году вклады сделали 85% респондентов, добавляется в исследовании. 33% выбирали вклады на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, 24,5% — от 100 до 300 тысяч рублей, 21% — более 1 миллиона рублей, 21% — менее 100 тысяч рублей.
Согласно опросу, в 2024 году россияне проявили высокий интерес к накопительным счетам, некоторые совмещали счета и вклады.
«Традиционно при выборе вкладов и накопительных счетов клиенты обращают внимание на несколько ключевых факторов. Один из главных — процентная ставка, которая определяет доходность вклада/накопительного счета, на втором месте — возможность онлайн-оформления и гибкость в управлении вкладом», — говорится в результате опроса.
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