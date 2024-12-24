Россияне часто подрабатывают в декабре, чтобы отдохнуть на праздниках

Подарки в этом году обойдутся россиянам в среднем от 2 до 6 тысяч рублей на человека. Каждый пятый (22%) планирует уложиться в сумму до 2 000 рублей, 28% — от 2 до 4 тысяч и еще 28% — от 4 до 6 тысяч. Однако лишь 12% готовы потратить более 8 000 рублей на один подарок.