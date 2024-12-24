Россияне часто подрабатывают в декабре, чтобы отдохнуть на праздниках

Так, 44% россиян решили взяться за дополнительные задачи, чтобы увеличить доходы к праздникам. Исследование показало, что половина респондентов (50%) заметили рост своих расходов на подготовку к празднику по сравнению с прошлым годом, тогда как четверть (25%) не ощутили изменения в расходах, а 16% зафиксировали снижение трат.
На волне новогодней подработки треть опрошенных (32%) выполняют сверхурочные задания в своих компаниях, а почти каждый восьмой (12%) ищет временные позиции в других местах. Более трети (35%) работают на фрилансе для повышения дохода.
Занятые на подработках россияне — 49% из них — работают по совместительству вечерами или в выходные. Этот показатель вырос на 8% с прошлого года. Интересно, что в январские праздники число россиян, работающих днем, сократилось с 44% до 21%.
Большинство респондентов берут подработки из желания приобрести новогодние подарки для близких — таких 37%, что на 15% больше, чем в прошлом году. Более трети (33%) работают ради создания накоплений, 26% — для комфортной жизни в январе, а 17% стремятся компенсировать праздничные расходы.
Подарки в этом году обойдутся россиянам в среднем от 2 до 6 тысяч рублей на человека. Каждый пятый (22%) планирует уложиться в сумму до 2 000 рублей, 28% — от 2 до 4 тысяч и еще 28% — от 4 до 6 тысяч. Однако лишь 12% готовы потратить более 8 000 рублей на один подарок.
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