Россиянам рассказали, как мошенники используют нейросети в новогодние праздники

«В случае получения видеокружка от предполагаемого мошенника обратите внимание на движения его головы. Резкие повороты могут вызвать эффект “слетания” технологии Face Swap, обнажив подделку. Этот визуальный дефект может служить индикатором обмана. Также стоит прислушаться к голосу — если он кажется монотонным и лишенным интонаций, это может быть созданный с помощью ИИ аудио. Задавайте вопросы, которые могут вызвать эмоциональную реакцию. Настоящий человек обычно проявляет эмоции, тогда как искусственный интеллект может не демонстрировать такого уровня вовлеченности», — отметил специалист по кибербезопасности.