РФ за 11 месяцев увеличила экспорт свинины на 36%

«По итогам 11 месяцев 2024 года Россельхознадзор отмечает положительную динамику роста экспорта по большинству видов животноводческой продукции. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт пищевых субпродуктов свиней и рогатого скота увеличился на 39% — с 45,5 до 63,3 тыс. тонн, свинины на 36% — с 150,2 до 204,6 тыс. тонн, говядины на 27% — с 29,7 до 37,6 тыс. тонн», — говорится в сообщении.