РФ за 11 месяцев увеличила экспорт свинины на 36%

«По итогам 11 месяцев 2024 года Россельхознадзор отмечает положительную динамику роста экспорта по большинству видов животноводческой продукции. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт пищевых субпродуктов свиней и рогатого скота увеличился на 39% — с 45,5 до 63,3 тыс. тонн, свинины на 36% — с 150,2 до 204,6 тыс. тонн, говядины на 27% — с 29,7 до 37,6 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
В то же время экспорт мяса и субпродуктов птицы увеличился на 23% — с 294,1 до 360,5 тыс. тонн, готовой мясной продукции на 19% — с 69,2 до 82,4 тыс. тонн, молочной продукции на 18% — с 157,6 до 185,2 тыс. тонн.
При этом отмечено снижение объемов экспорта рыбы и морепродуктов на 25% — с 2,08 до 1,57 млн тонн, баранины на 25% — с 10 до 7,6 тыс. тонн, конины на 12% — с 1,9 до 1,7 тыс. тонн.
Основные импортеры
Основными драйверами роста, как сообщило ведомство, выступают такие импортеры российской животноводческой продукции как государства ЕАЭС — Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения и СНГ — Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Африки — Алжир, Ангола, Габон, Египет, Конго, Кот д`Ивуар, Мозамбик, Нигерия, Азии — Китай, Вьетнам, Гонконг, Монголия, Иран и Ближнего Востока — ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, а также Сербия и Грузия.
Россельхознадзор также сообщил, что в настоящее время РФ имеет доступ животноводческой продукции в более чем 105 стран мира.
«Россельхознадзор на постоянной основе работает над согласованием ветеринарных сертификатов на экспорт продукции животного происхождения с третьими странами. Так, в 2024 году Россельхознадзором совместно с компетентными ведомствами зарубежных стран согласовано 24 сертификата с 10 странами», — отметило ведомство.