РФ и Пакистан работают над платежными механизмами по поставкам нефти

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Пакистан работают над решением вопроса по платежным механизмам для поставок нефти. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики Пакистана Аваис Легари.
«Мы уже давно работаем над поставками нефти в Пакистан. Не так давно осуществлялись некоторые транзакции как в государственном, так и в частном секторе, — сказал министр. — Сейчас вновь рассматривается соответствующая возможность. Но ключевая проблема заключается в финансовой стоимости нефти, дополнительных финансовых затратах на нее и законности платежных механизмов. Обе стороны работают над решением этих проблем, пока мы с вами говорим, и мы ожидаем их скорейшего разрешения».
«У Пакистана прочные и важные отношения с некоторыми нашими международными партнерами по развитию, поэтому мы хотим убедиться, что мы найдем способ, который не будет нарушать какие-либо из принятых нами правовых и глобальных обязательств, — отметил Легари. — Мы думаем, что у нас [с Россией] все еще достаточно возможностей для экономического сотрудничества посредством таких транзакций».
По его словам, возможности рассматриваются, но «пока немного преждевременно говорить о том, каков будет масштаб найденного решения и как именно это произойдет».