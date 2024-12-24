РФ и Пакистан работают над платежными механизмами по поставкам нефти

«Мы уже давно работаем над поставками нефти в Пакистан. Не так давно осуществлялись некоторые транзакции как в государственном, так и в частном секторе, — сказал министр. — Сейчас вновь рассматривается соответствующая возможность. Но ключевая проблема заключается в финансовой стоимости нефти, дополнительных финансовых затратах на нее и законности платежных механизмов. Обе стороны работают над решением этих проблем, пока мы с вами говорим, и мы ожидаем их скорейшего разрешения».