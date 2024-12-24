Regtechtimes: газовый спор вынуждает Словакию отказать Украине в военной помощи

Действия Словакии могут иметь далеко идущие последствия для всего региона. Венгрия, тоже сильно зависимая от российского газа, внимательно следит за ситуацией. Кроме того, этот спор может повлиять на политику Европейского союза. Ранее Словакия и Венгрия выражали сомнения относительно санкций ЕС в отношении России, утверждая, что они наносят больше вреда их собственным экономикам, чем российской.