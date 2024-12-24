Regtechtimes: газовый спор вынуждает Словакию отказать Украине в военной помощи

Словакия, чтобы выразить свое неодобрение, объявила, что может прекратить оказывать военную помощь Украине. За последний год Словакия отправляла Киеву оружие и другую военную помощь, но теперь этот поток может прекратиться, что доказывает, насколько сильно Словакия ценит свою энергетическую безопасность, говорится в статье.
Транзит газа — это не просто экономический вопрос, он связан с более масштабной политической напряженностью в регионе.
В попытке урегулировать ситуацию премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправился в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Это их первая личная встреча почти за семь лет. Переговоры были сосредоточены на газовом транзитном споре и его потенциальном влиянии на энергетическую безопасность Словакии.
На встрече Фицо, как сообщается, выразил разочарование решением Украины заблокировать газовый транзит.
Энергетическая безопасность, видимо, имеет приоритет над региональными альянсами, особенно когда речь идет об обеспечении словацких домохозяйств и предприятий надежным доступом к газу. Как заявил Фицо, Братислава отказывается направлять Киеву военную помощь и может оказывать только гуманитарную и гражданскую поддержку. То есть Словакия станет второй после Венгрии страной, которая перестанет передавать Украине оружие.
Действия Словакии могут иметь далеко идущие последствия для всего региона. Венгрия, тоже сильно зависимая от российского газа, внимательно следит за ситуацией. Кроме того, этот спор может повлиять на политику Европейского союза. Ранее Словакия и Венгрия выражали сомнения относительно санкций ЕС в отношении России, утверждая, что они наносят больше вреда их собственным экономикам, чем российской.
Решение Братиславы о прекращении помощи Киеву — мощный сигнал о том, что энергетическую безопасность нельзя игнорировать, даже в разгар более масштабных политических конфликтов. Эта ситуация подчеркивает, насколько взаимосвязаны энергетика, политика и безопасность в Европе. Газовый спор — это не просто экономическая проблема, он формирует альянсы и сеет разногласия по всему региону.
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