Путин одобрил предложение Счетной палаты о создании единой системы учета леса

Кроме того, за 17 лет на проведение госинвентаризации из федерального бюджета направлено 11,4 млрд рублей. При этом в последние годы аудиторы отмечают тенденцию увеличения объемов финансирования: в 2023 году оно выросло на 25,4% по отношению к 2022 году, в 2024 году — на 14,6% по отношению к 2023 году.