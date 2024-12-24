Путин одобрил предложение Счетной палаты о создании единой системы учета леса

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение Счетной палаты о создании единой государственной системы лесоучетных работ. Об этом говорится в выпуске бюллетеня Счетной палаты на тему инвентаризации лесов.
«Информационное письмо с предложением о создании единой государственной системы лесоучетных работ направлено Счетной палатой президенту Российской Федерации. Глава государства предложение поддержал», — сообщается в бюллетене.
Там говорится, что отсутствие актуальных данных не обеспечивает повышение эффективности управления лесным сектором и рост доходов в бюджетную систему от лесопользования, а в дальнейшем не позволит использовать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) лесного комплекса как эффективный инструмент цифровой трансформации отрасли. «Поэтому Счетная палата предлагает создать единую систему лесоучетных работ, основанную на использовании искусственного интеллекта, данных дистанционного зондирования Земли и беспилотной авиации. Расчетная экономия от применения новой системы может составить порядка 42 млрд рублей за 10 лет», — приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Сергей Мамедов.
Согласно бюллетеню Счетной палаты, оценка количественных и качественных характеристик лесных ресурсов сейчас проводится одновременно по двум видам лесоучетных работ: инвентаризации лесов и лесоустройства. Обе работы не носят комплексного характера и не обеспечены современными технологиями, благодаря которым возможно оперативно получать актуальные данные о лесах для включения в государственный лесной реестр. Отмечается, что с 1 января 2025 года ведение лесного реестра должно перейти на цифровую платформу — ФГИС лесного комплекса, что в свою очередь повысит цифровизацию отрасли.
Кроме того, за 17 лет на проведение госинвентаризации из федерального бюджета направлено 11,4 млрд рублей. При этом в последние годы аудиторы отмечают тенденцию увеличения объемов финансирования: в 2023 году оно выросло на 25,4% по отношению к 2022 году, в 2024 году — на 14,6% по отношению к 2023 году.
«В проверяемый период наибольший объем средств направлялся на проведение основного мероприятия инвентаризации лесов — оценку их количественных и качественных характеристик: от 60,2 до 76%. Всего с 2008 года на сбор данных о лесах израсходовано 7,1 млрд рублей. При этом результаты проведенного Счетной палатой анализа свидетельствуют о невысокой эффективности использования ресурсов», — отметил Мамедов.
Работа над изменениями
Также Счетная палата рекомендовала правительству Российской Федерации внести изменения в Лесной кодекс, предусматривающие исключение дистанционного мониторинга и анализа мероприятий по сохранению лесных ресурсов из состава государственной инвентаризации лесов.
«Минприроды России и Рослесхоз уже приступили к соответствующей трансформации работ по инвентаризации лесов», — говорится в бюллетене.