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Банк России опустил официальный курс доллара на 25 декабря ниже отметки в 100 рублей

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 25 декабря 2024 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара понизили с 101,6143 рубля на 24 декабря до 99,8729 рубля на 25 декабря.

Курс евро ЦБ также снизил примерно на рубль, с 105,2512 рубля до 104,2310 рубля.

Кроме того, курс китайского юаня также опустили, до 13,8254 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».