Банк России опустил официальный курс доллара на 25 декабря ниже отметки в 100 рублей

Так, курс доллара понизили с 101,6143 рубля на 24 декабря до 99,8729 рубля на 25 декабря.
Курс евро ЦБ также снизил примерно на рубль, с 105,2512 рубля до 104,2310 рубля.
Кроме того, курс китайского юаня также опустили, до 13,8254 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».