Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Турцию превысил $3,5 млрд

По его словам, наибольшие перспективы для выхода на рынок Турции имеют производители сельскохозяйственной, лесопромышленной, химической, металлургической продукции, а также качественные и уникальные товары других отраслей. Сафин сообщил, что для продвижения российской агропродукции на турецком рынке в 2023—2024 годах РЭЦ в рамках выставки продуктов и напитков World Food Istanbul организовал национальную экспозицию Made in Russia, на которой были представлены 36 отечественных производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли. Помимо этого, в выставке приняли участие свыше 40 компаний из Ростовской области и Краснодарского края. Продукция некоторых участников выставки уже представлена в турецких торговых сетях, другие готовятся выйти на рынок страны, рассказал он.