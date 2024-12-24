Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Турцию превысил $3,5 млрд

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) удвоила объем поддержанного экспорта в Турцию. За 11 месяцев 2024 года она поддержала объем внешнеторговых сделок на сумму свыше $3,5 млрд, сообщил ТАСС представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.
«Хотя российско-турецкая торговля в 2024 году была осложнена, объем поддержанного РЭЦ экспорта увеличился чуть более чем в два раза, на сумму свыше $3,5 млрд», — сказал он.
По его словам, наибольшие перспективы для выхода на рынок Турции имеют производители сельскохозяйственной, лесопромышленной, химической, металлургической продукции, а также качественные и уникальные товары других отраслей. Сафин сообщил, что для продвижения российской агропродукции на турецком рынке в 2023—2024 годах РЭЦ в рамках выставки продуктов и напитков World Food Istanbul организовал национальную экспозицию Made in Russia, на которой были представлены 36 отечественных производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли. Помимо этого, в выставке приняли участие свыше 40 компаний из Ростовской области и Краснодарского края. Продукция некоторых участников выставки уже представлена в турецких торговых сетях, другие готовятся выйти на рынок страны, рассказал он.
«Турецкие партнеры проявляют интерес к сельхозсырью, некоторым видам кондитерских изделий и алкоголю, заключаются контракты. Участие в выставке также позволило российским экспортерам установить контакты с ведущими потенциальными закупщиками из стран Ближнего Востока, Африки и Средней Азии», — отметил представитель РЭЦ. Он добавил, что стамбульская выставка World Food Istanbul является второй по значимости в регионе после проводимой в Дубае Gulfood, при этом она более доступна для участников рынка.
По словам Сафина, РЭЦ открыл в Стамбуле национальный демонстрационно-дегустационный павильон с продуктами. В нем представлены порядка 50 компаний под брендами Made in Russia и Good Food Russia. Для продвижения представленной в павильоне продукции РЭЦ поддерживает прямые связи с ведущими импортерами и крупными розничными сетями Турции.
Сафин отметил, что рост поддержанного РЭЦ экспорта в Турцию стал возможным благодаря единой системной работе Группы Российского экспортного центра, посольства и торгового представительства РФ в республике, региональных структур поддержки экспорта, общественных объединений и бизнес-сообщества. «Рассчитываем, что подобный целостный и проактивный подход, а также интенсификация усилий по продвижению российской продукции под брендом “Сделано в России” позволит и дальше наращивать объем поддержанного экспорта в новом году», — сказал представитель РЭЦ.
О РЭЦ
Представительство РЭЦ работает в Турции с 2020 года. Его задача — поддержка бизнеса, заинтересованного в торговле с Турцией, привлечение турецких деловых кругов для реализации совместных проектов.
АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».