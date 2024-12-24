В Индии начали искать замену российской нефти

Reuters отмечает, что Москва вынуждена соблюдать обязательства перед ОПЕК+, которые предполагают сокращение добычи и компенсацию предыдущего превышения квот. Более того, увеличившаяся переработка российской нефти после завершения ремонтов на местных НПЗ также способствует уменьшению объемов экспорта сырья.