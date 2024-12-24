В Индии начали искать замену российской нефти

Компании вынуждены искать альтернативные каналы поставок из-за затруднений с импортом российской нефти. Как сообщается, Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum в январе столкнутся с нехваткой до 10 млн баррелей российской нефти для полной загрузки своих производственных мощностей.
Руководство индийских компаний признает, что уповать исключительно на российские поставки не представляется возможным.
Reuters отмечает, что Москва вынуждена соблюдать обязательства перед ОПЕК+, которые предполагают сокращение добычи и компенсацию предыдущего превышения квот. Более того, увеличившаяся переработка российской нефти после завершения ремонтов на местных НПЗ также способствует уменьшению объемов экспорта сырья.
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