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В Индии начали искать замену российской нефти

Индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия, которые традиционно закупают российскую нефть, начали изучать возможности приобретения сырья на рынках Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Компании вынуждены искать альтернативные каналы поставок из-за затруднений с импортом российской нефти. Как сообщается, Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum в январе столкнутся с нехваткой до 10 млн баррелей российской нефти для полной загрузки своих производственных мощностей.

Руководство индийских компаний признает, что уповать исключительно на российские поставки не представляется возможным.

Reuters отмечает, что Москва вынуждена соблюдать обязательства перед ОПЕК+, которые предполагают сокращение добычи и компенсацию предыдущего превышения квот. Более того, увеличившаяся переработка российской нефти после завершения ремонтов на местных НПЗ также способствует уменьшению объемов экспорта сырья.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».