НБКИ: в ноябре средний размер лимитов по кредиткам снизился на 4,7%

При этом, по данным НБКИ, с начала 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам, напротив, вырос на 10,1% (в январе 2024 года — 93,1 тыс. рублей).
Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года был отмечен в Москве (140,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (127,3 тыс. рублей), Московской области (125,1 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (112,9 тыс. рублей) и Ленинградской области (109,4 тыс. рублей).
Также в материалах НБКИ отмечается, что самое существенное снижение среднего размера лимитов по кредитным картам (среди 30 регионов РФ — лидеров в этом типе розничных кредитов) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Республика Дагестан (-19,2%), Ставропольский край (-11,2%), а также Ростовская (-9,1%), Ленинградская (-6,8%) и Оренбургская (-6,6%) области. Единственным регионом из топ-30, в котором средние лимиты по выданным кредитным картам в ноябре незначительно выросли, оказался Санкт-Петербург (+0,2%). В Москве этот показатель в ноябре сократился на 4,8%.
«После наивысшего значения в предыдущем месяце в ноябре средний размер лимитов по выданным кредитным картам сократился почти на 5%. При этом снижение данного показателя наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт, что во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.