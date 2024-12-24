НБКИ: в ноябре средний размер лимитов по кредиткам снизился на 4,7%

Также в материалах НБКИ отмечается, что самое существенное снижение среднего размера лимитов по кредитным картам (среди 30 регионов РФ — лидеров в этом типе розничных кредитов) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Республика Дагестан (-19,2%), Ставропольский край (-11,2%), а также Ростовская (-9,1%), Ленинградская (-6,8%) и Оренбургская (-6,6%) области. Единственным регионом из топ-30, в котором средние лимиты по выданным кредитным картам в ноябре незначительно выросли, оказался Санкт-Петербург (+0,2%). В Москве этот показатель в ноябре сократился на 4,8%.