Назад к обществу потребления. Аналитики считают трансформацию модели роста экономики РФ свершившейся

При этом в отношении внутригодовой динамики потребления оценки аналитиков более или менее схожи (слабый рост квартал к кварталу с учетом сезонности), в отношении же инвестиций заметно разошлись. В Минэкономики оценивают спад инвестиций в третьем квартале ко второму в 0,8% (после роста во втором на 1,1%), в ЦМАКП видят замедление за квартал с 0,8% до 0,6%, в ИНП РАН же, напротив, обнаруживают ускорение до 0,8% в третьем квартале с 0,5% во втором. При этом декабрьский опрос Банка России подтверждает, что инвестактивность компаний в третьем квартале продолжала расширяться, хотя и медленнее, чем во втором, а в четвертом будет вблизи или чуть выше уровней третьего квартала.