Москва и Исламабад обсуждают возможность использования карт «Мир» в Пакистане

«Межправительственная комиссия определила механизм расчетов очень важным приоритетом. Это та вещь, которая должна быть разработана, чтобы произошло и другое. Для нас очень важно обсудить это и зафиксировать, как ее [платежной системы “Мир”] распространение в нашей торговой деятельности и экономическом сотрудничестве выведет нас на новый уровень», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.