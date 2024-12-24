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Москва и Исламабад обсуждают возможность использования карт «Мир» в Пакистане

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Пакистан обсуждают возможность запуска российской платежной системы «Мир» в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

Источник: РИА "Новости"

«Межправительственная комиссия определила механизм расчетов очень важным приоритетом. Это та вещь, которая должна быть разработана, чтобы произошло и другое. Для нас очень важно обсудить это и зафиксировать, как ее [платежной системы “Мир”] распространение в нашей торговой деятельности и экономическом сотрудничестве выведет нас на новый уровень», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

4 декабря состоялось очередное заседание российско-пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках встречи стороны обсудили налаживание прямого авиасообщения, возведение ГЭС в Пакистане, а также возможность наращивания поставок нефти в республику.