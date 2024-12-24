Китай планирует выпуск специальных облигаций на $411 млрд в 2025 году

Как сообщает агентство Reuters, в Пекине согласились выпустить специальные казначейские облигации на сумму 3 триллиона юаней (411 миллиардов долларов) в 2025 году, что станет самым высоким показателем за всю историю. Отмечается, Китай таким образом наращивает фискальное стимулирование для оживления ослабевшей экономики, пишет агентство со ссылкой на конфиденциальные источники, пометив новость, как эксклюзивную.
План по выпуску суверенного долга в следующем году включает в себя резкое наращивание по сравнению с 1 трлн юаней в 2024 году. Это делается в то время, когда Китай готовится смягчить удар от ожидаемого повышения пошлин США на китайский импорт после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025-го.
Как отметили источники, вырученные деньги пойдут на:
- стимулирование потребления посредством программ субсидирования,
- модернизации оборудования предприятиями,
- финансирования инвестиций в передовые секторы, ориентированные на инновации,
- на другие инициативы.
Как сообщили агентству собеседники, еще одна значительная часть запланированных на следующий год денег поступит в виде инвестиций в передовые производственные мощности. Это электромобили, робототехника, полупроводники и зеленая энергетика.
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