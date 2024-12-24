Китай планирует выпуск специальных облигаций на $411 млрд в 2025 году

План по выпуску суверенного долга в следующем году включает в себя резкое наращивание по сравнению с 1 трлн юаней в 2024 году. Это делается в то время, когда Китай готовится смягчить удар от ожидаемого повышения пошлин США на китайский импорт после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025-го.