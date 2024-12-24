Эксперты научили планировать бюджет, чтобы не остаться без денег после Нового года

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Марианна Белова посоветовала определить общую сумму денег, которые вы получите в декабре, включая зарплату, возможные премии и надбавки. Можно, например, воспользоваться приложением, позволяющим вести учет доходов и расходов за определенный период в виде таблицы и графиков.
Затем следует определить сумму затрат на обязательные платежи: ЖКХ, оплата обучения, возможные платежи по кредитам. Рассчитывая, куда пойдут оставшиеся деньги, следует расставить приоритеты — на что потратить большую часть бюджета и где можно сэкономить.
«Не забывайте про неожиданные расходы и оставьте небольшую сумму в 10−20% на случай неожиданных расходов или форс-мажорных ситуаций», — напомнила Белова.
При планировании расходов на новогодние праздники, добавила она, стои установить лимит, включив в него подарки, украшения, продукты для праздничного стола и развлечения.
Продумать покупку подарков и организацию праздничных мероприятий нужно заранее. Как отметила Белова, важно не откладывать это на последний момент, чтобы не сделать поспешные покупки.
Затем следует составить список необходимых покупок и стараться придерживаться его. Совет, по словам эксперта, работает как в предновогодний, так и в постновогодний периоды.
Руководитель группы продаж финтех-компании ЮMoney Лена Петросян, в свою очередь, отметила, что список поможет избежать импульсивных трат. Особенно перед праздниками, когда вокруг так много всевозможных акций на разные товары. По ее мнению, закупаться выгоднее через интернет, а не в обычных магазинах: так проще сравнивать ценники и находить скидки.
Кроме того, многие магазины предлагают скидки на первый заказ и дают персональные бонусы за установку приложений. А если заказ большой, как это бывает перед праздниками, доставка, скорее всего, будет вообще бесплатной.
«Изучите скидки и акции магазинов, покупая необходимые товары и услуги во время распродаж. Используйте купоны, бонусы магазинов и кэшбеки, предварительно изучив предложения по вашим банковским картам и выбрав наиболее подходящие категории получения кэшбека», — заключила Марианна Белова.