Эксперты научили планировать бюджет, чтобы не остаться без денег после Нового года

Чтобы подготовка к новогодним праздникам и сами праздничные дни прошли спокойно и комфортно, нужен финансовый план. Он поможет рассчитать затраты так, чтобы и подарки купить, и стол накрыть, и не остаться без денег после праздников. На что надо обратить внимание при составлении такого плана, Финансам Mail рассказали эксперты.