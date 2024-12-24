Кабмин скорректировал правила учета объема топлива 5-го класса при продаже на бирже

«В частности, при расчете минимальной величины нефтепродуктов в качестве места поставки (базиса) будут учитываться не только приемо-сдаточные пункты, находящиеся непосредственно при нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), но и приемо-сдаточные пункты или склады, находящиеся за территорией НПЗ и связанные с НПЗ трубопроводом, по которому транспортируются произведенные на нем нефтепродукты», — указали в пресс-службе, подчеркнув, что эти изменения дадут возможность вести более полный учет объемов реализуемого топлива.