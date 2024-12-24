Кабмин скорректировал правила учета объема топлива 5-го класса при продаже на бирже

В сообщении отмечается, что минимальный объем продажи на бирже автомобильного бензина 5-го класса составляет 15%, дизельного топлива — 16%. Постановление правительства уточняет критерии, по которым определяется такой минимальный объем.
«В частности, при расчете минимальной величины нефтепродуктов в качестве места поставки (базиса) будут учитываться не только приемо-сдаточные пункты, находящиеся непосредственно при нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), но и приемо-сдаточные пункты или склады, находящиеся за территорией НПЗ и связанные с НПЗ трубопроводом, по которому транспортируются произведенные на нем нефтепродукты», — указали в пресс-службе, подчеркнув, что эти изменения дадут возможность вести более полный учет объемов реализуемого топлива.
Также отмечается, что продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.