Кабмин продлил до 30 июня временный запрет на вывоз риса из РФ

Ограничение не будет распространяться на поставки этой продукции в государства Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также рис и рисовую крупу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров, из-под действия временного запрета исключен рис для посева.
«Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией», — отметили в правительстве.
Временный запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года, с тех пор он продлевался до 31 декабря 2024 года включительно.