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Кабмин продлил до 30 июня временный запрет на вывоз риса из РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 30 июня 2025 года временный запрет на вывоз из страны риса-сырца и рисовой крупы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Источник: Freepik

Ограничение не будет распространяться на поставки этой продукции в государства Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также рис и рисовую крупу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров, из-под действия временного запрета исключен рис для посева.

«Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией», — отметили в правительстве.

Временный запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года, с тех пор он продлевался до 31 декабря 2024 года включительно.