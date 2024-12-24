Кабмин продлил до 30 июня временный запрет на вывоз риса из РФ

Ограничение не будет распространяться на поставки этой продукции в государства Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также рис и рисовую крупу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров, из-под действия временного запрета исключен рис для посева.