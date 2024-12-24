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Граждане и бизнес оплатили QR-кодом покупки на сумму 2,6 трлн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Граждане и бизнес с января по сентябрь 2024 года оплатили QR-кодом и биометрией покупки на сумму 2,6 трлн и 7,8 млрд рублей соответственно. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Источник: Freepik

«За 9 месяцев текущего года объем операций по картам снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Граждане и бизнес стали чаще использовать для оплаты QR-коды и биометрию. С января по сентябрь 2024 года таким способом они совершили покупки на сумму 2,6 трлн и 7,8 млрд рублей соответственно», — говорится в материалах ЦБ РФ.

При этом, по данным ЦБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы. Там также отметили, что число терминалов по приему безналичных платежей превысило 4,8 млн штук, за три квартала 2024 года их количество увеличилось на 341 тысячу.