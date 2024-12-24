ГОСТ на шаурму вступит в силу в России в 2025 году

Также в разработке находится ГОСТ на принципы пищевой безопасности в общепите, а в ближайшее время будет утвержден стандарт на натуральную косметику. По словам главы Роскачества, чтобы проверить степень экологичности товара, нужно проводить серьезные лабораторные испытания, чем организация и займется в соответствии с новым стандартом.