ГОСТ на шаурму вступит в силу в России в 2025 году

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения. Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — рассказал Протасов.
Он добавил, что Роскачество планирует повторные исследования шаурмы. При исследовании товара в апреле 2024 года организация обнаружила опасные бактерии, а в 27 из 29 образцах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии. «Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — отметил Протасов.
Также в разработке находится ГОСТ на принципы пищевой безопасности в общепите, а в ближайшее время будет утвержден стандарт на натуральную косметику. По словам главы Роскачества, чтобы проверить степень экологичности товара, нужно проводить серьезные лабораторные испытания, чем организация и займется в соответствии с новым стандартом.
Полный текст интервью будет опубликован 27 декабря в 08:00 мск.