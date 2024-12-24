FT: из-за холодной погоды в ЕС стали активнее использовать газ из хранилищ

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС стали активнее использовать газ из хранилищ на фоне более холодной погоды и сокращения импорта. Об этом сообщила газета Financial Times.
По ее информации, ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад, поскольку холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем газа в хранилищах Евросоюза уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря. В предыдущие два года за аналогичный период расходовали не более 10% объема.
«Европе пришлось этой зимой гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить более высокий спрос», — приводит газета слова руководителя отдела ценообразования газа в Европе агентства Argus Media.
ЕС также столкнулся с большей конкуренцией за покупку СПГ со стороны азиатских покупателей, которых привлекли более низкие, чем в последние годы, цены. Это привело к замедлению импорта и необходимости больше задействовать накопленные резервы, отмечает издание.