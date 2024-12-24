FT: из-за холодной погоды в ЕС стали активнее использовать газ из хранилищ

По ее информации, ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад, поскольку холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем газа в хранилищах Евросоюза уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря. В предыдущие два года за аналогичный период расходовали не более 10% объема.