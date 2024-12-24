Экспорт продовольствия из РФ в Индию в январе — ноябре составил $2,3 млрд

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экспорт продовольствия из России в Индию в январе — ноябре 2024 года в денежном выражении вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более $2,3 млрд, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».