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Экспорт продовольствия из РФ в Индию в январе — ноябре составил $2,3 млрд

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экспорт продовольствия из России в Индию в январе — ноябре 2024 года в денежном выражении вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более $2,3 млрд, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Источник: РИА "Новости"

«Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2024 года Россия поставила в Индию продовольствия на сумму более $2,3 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем в два раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в топ-5 основных видов продукции АПК для экспорта в Индию в стоимостном выражении входят подсолнечное масло, горох, соевое масло, нут сушеный и зерно овса.

Как сообщает «Агроэкспорт», аграрный сектор Индии играет ключевую роль, обеспечивая около 17% ВВП. Страна активно закупает агропродукцию, и значительную долю импорта составляют растительные масла.