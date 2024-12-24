Экспорт продовольствия из РФ в Индию в январе — ноябре составил $2,3 млрд

«Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2024 года Россия поставила в Индию продовольствия на сумму более $2,3 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем в два раза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в топ-5 основных видов продукции АПК для экспорта в Индию в стоимостном выражении входят подсолнечное масло, горох, соевое масло, нут сушеный и зерно овса.
Как сообщает «Агроэкспорт», аграрный сектор Индии играет ключевую роль, обеспечивая около 17% ВВП. Страна активно закупает агропродукцию, и значительную долю импорта составляют растительные масла.