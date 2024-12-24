Эксперт раскрыл, на каких позициях мигранты зарабатывают в России больше всего

Андрей Кладов подчеркнул, что в следующем году ситуация станет еще более критичной, и нехватка сотрудников может коснуться до 95% предприятий страны. Такие прогнозы подтверждаются и исследованиями платформы hh.ru, согласно которым с начала 2024 года нехватка водителей грузовиков выросла более чем на 50%, а их заработные платы увеличились в 1,5 раза, достигнув уровня 136 тысяч рублей.