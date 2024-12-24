Эксперт раскрыл, на каких позициях мигранты зарабатывают в России больше всего

«Курьеры занимают первую строчку в зарплатном рейтинге с месячным доходом в 155 тысяч рублей с июня 2024 года. На протяжении всего 2024 года в службах доставки ощущается нехватка курьеров. Из-за серьезного дефицита сотрудников расходы на логистику возросли. Ситуация настолько значительна, что специалисты высказывают мнение о возможном замедлении роста рынка доставки. К сожалению, даже повышение зарплат курьерам пока не помогает исправить проблему, курьеров по-прежнему недостаточно», — отметил он.
В 2024 году заработная плата работников на производствах в России достигла 147 тысяч рублей, как свидетельствуют данные платформы «Мигрант Сервис». Однако даже столь привлекательные финансовые условия не уберегли производственную сферу от кризисной ситуации: в начале года 85% отечественных компаний уже ощущали дефицит рабочей силы.
Андрей Кладов подчеркнул, что в следующем году ситуация станет еще более критичной, и нехватка сотрудников может коснуться до 95% предприятий страны. Такие прогнозы подтверждаются и исследованиями платформы hh.ru, согласно которым с начала 2024 года нехватка водителей грузовиков выросла более чем на 50%, а их заработные платы увеличились в 1,5 раза, достигнув уровня 136 тысяч рублей.
«Рост заработной платы обусловлен острой конкуренцией за рабочую силу в секторах, испытывающих нехватку персонала. Примечательно, что курьеры, работающие в качестве трудовых мигрантов, теперь зарабатывают на уровне, сопоставимом с зарплатами молодых и средних IT-специалистов. Это отражает значительные изменения на рынке труда», — сказал эксперт.
Средняя зарплата таксистов в Москве значительно выросла в последней четверти 2024 года, достигнув около 153 тысяч рублей, следует из совместного исследования, проведенного «Мигрант Сервис» и компанией Suncar. Эти данные демонстрируют не только столичные тенденции, но и отражают ситуацию в других регионах России. Андрей Кладов подчеркнул, что подобный уровень дохода становится нормой для таксистов по всей стране.
Однако рост зарплат сопровождается существенным увеличением рабочей нагрузки. Для того, чтобы заработать указанную сумму, водителям такси приходится работать в среднем по 11 часов ежедневно. Эксперт обеспокоен степенью интенсивности интенсивностью труда. Кладов отметил, что столь высокий уровень занятости может негативно сказаться на здоровье водителей и безопасности на дорогах.
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