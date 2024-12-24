Экономист предупредил о росте цен на бензин в РФ в 2025 году

По данным Минэкономразвития РФ, ежегодная инфляция в России в период с 10 по 16 декабря увеличилась с 9,32% до 9,52%. В то же время, по информации Росстата, инфляция за период с 10 по 16 декабря составила 0,35%, с начала декабря — 0,97%, а с начала года — 9,14%.