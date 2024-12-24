Экономист предупредил о росте цен на бензин в РФ в 2025 году

«В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10−20%, то есть это больше, чем официальная инфляция. Это неизбежно, потому что “Транснефть” резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», — пояснил эксперт.
Аналитик отметил, что российский бензин по-прежнему является одним из самых доступных в мире. По его словам, нефтяные компании фактически получают небольшую прибыль от повышения цен на топливо, поскольку сталкиваются с высокой налоговой нагрузкой и тарифами, установленными компанией «Транснефть».
«Все равно у нас бензин является одним из самых дешевых в мире. Более того, нефтяники с этого дела имеют мало, потому что главное — это совокупная налоговая нагрузка плюс тариф “Транснефти”», — подытожил Разуваев.
По данным Минэкономразвития РФ, ежегодная инфляция в России в период с 10 по 16 декабря увеличилась с 9,32% до 9,52%. В то же время, по информации Росстата, инфляция за период с 10 по 16 декабря составила 0,35%, с начала декабря — 0,97%, а с начала года — 9,14%.
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