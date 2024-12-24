Депутат рассказал, какие пособия выплатят до Нового года

«Это коснется тех, чье получение пенсии через банковские счета совпадает с периодом новогодних каникул. <…> Все, кто должен получить деньги от государства в начале января — получат их досрочно, в конце декабря», — сказал он.
Депутат добавил, что досрочное перечисление средств также касается различных детских пособий, включая выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком, выплаты малоимущим семьям.
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