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Депутат рассказал, какие пособия выплатят до Нового года

Россияне, которые должны получить социальные пособия с 1 по 9 января, получат их 28 декабря 2024 года. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это коснется тех, чье получение пенсии через банковские счета совпадает с периодом новогодних каникул. <…> Все, кто должен получить деньги от государства в начале января — получат их досрочно, в конце декабря», — сказал он.

Депутат добавил, что досрочное перечисление средств также касается различных детских пособий, включая выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком, выплаты малоимущим семьям.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»