Депутат назвала избыточной идею закрепить 13-ю зарплату

Ранее с таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, выплата 13-й зарплаты поможет повысить мотивацию сотрудников, что, в свою очередь, увеличит производительность труда при кадровом дефиците. Соответствующее письмо Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
По словам Бессараб, вмешательство в деятельность организаций бессмысленно и может привести к опасным последствиям.
«Просто представьте себе ситуацию: у работодателя нет средств для выплаты 13-й зарплаты, но по Трудовому кодексу мы ему навязываем такую выплату. Что он сделает? Он максимально снизит все возможные стимулирующие выплаты премии, чтобы вместо них заплатить 13-ю зарплату — это в лучшем случае. А в худшем случае он просто обанкротится и не будет вести бизнес в России при таких неопределенных и хаотичных предложениях со стороны законодателей», — пояснила депутат.
При этом, напомнила она, для работников уже существует ряд дополнительных выплат, например, премии или выплаты за стаж.
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