Депутат назвала избыточной идею закрепить 13-ю зарплату

«Просто представьте себе ситуацию: у работодателя нет средств для выплаты 13-й зарплаты, но по Трудовому кодексу мы ему навязываем такую выплату. Что он сделает? Он максимально снизит все возможные стимулирующие выплаты премии, чтобы вместо них заплатить 13-ю зарплату — это в лучшем случае. А в худшем случае он просто обанкротится и не будет вести бизнес в России при таких неопределенных и хаотичных предложениях со стороны законодателей», — пояснила депутат.